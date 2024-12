Polícia captura detentos que fugiram de presídio; dupla foi abrigada por outro criminoso

A Polícia Civil conseguiu capturar dois fugitivos do sistema prisional de Rio Branco e prendeu um detento monitorado por tornozeleira eletrônica, nesta sexta-feira (20). Os três foram identificados como Ramisses da Silva Feitosa, Gabriel Miranda Gonçalves e Yago Rodrigues Freire.

Ramisses da Silva Feitosa havia fugido do pavilhão B da Unidade de Regime Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco em 4 de novembro deste ano. Ele e outros cinco detentos conseguiram escapar ao quebrar uma parede da unidade. Gabriel Miranda Gonçalves, por sua vez, evadiu-se do pavilhão A da mesma penitenciária na madrugada de 17 de novembro, em companhia de Felipe de Souza Ferreira e Margarido Freire Costa, que permanecem foragidos.

Ramisses e Gabriel estavam abrigados na casa de Yago, que usa tornozeleira. Na residência, os policiais apreenderam munições e um chassi de motocicleta roubada.

Os detidos foram encaminhados inicialmente ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) para os procedimentos de registro e, em seguida, à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde permanecerão à disposição da Justiça.

“A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em localizar e prender criminosos que atentam contra a ordem pública, além de garantir que continuem a responder por seus crimes na Justiça”, afirmou o delegado Alcino Júnior.