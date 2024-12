Polícia intercepta dupla suspeita de planejar roubo em Epitaciolândia

Durante patrulhamento tático na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, policiais do Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (GIRO) realizaram a abordagem de dois indivíduos que transitavam em uma motocicleta modelo Bros, sem placa e sem retrovisores. A equipe identificou comportamentos que levantaram suspeitas e decidiu realizar a interceptação.

Na revista pessoal, os agentes encontraram um simulacro de pistola na cintura de um dos ocupantes da motocicleta. Ao serem questionados, os homens, de nacionalidade boliviana, confessaram que planejavam roubar o veículo de uma mulher e transportá-lo para Cobija, na Bolívia.

Durante a abordagem, foi observado que os suspeitos usavam duas camadas de roupas, o que, segundo os policiais, seria uma estratégia para dificultar a identificação em caso de fuga ou reconhecimento por vítimas.

Após a interceptação, os dois foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais. As autoridades também investigam a possível ligação da dupla com outros crimes na região. A ação é parte das estratégias da polícia para intensificar o combate ao crime transfronteiriço no município.