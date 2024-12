Polícia Militar intensifica ações em Sena Madureira com a operação Papai Noel

O 8º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sena Madureira, continua realizando ações referentes à operação Papai Noel. O reforço do policiamento vem ocorrendo tanto na zona urbana quanto na rural.

De acordo com a PM, a principal meta é combater os crimes que geralmente ocorrem com maior frequência no final do ano como, por exemplo, furtos e roubos. Nesse sentido, as equipes desempenham ações na região central da cidade, especificamente na área do comércio. É possível notar diariamente a presença dos policiais a pé, conversando com os moradores e repassando diversas orientações.

O trabalho se concentra também nas proximidades das agências bancárias e nas casas lotéricas, onde há grande movimentação de pessoas, especialmente em datas de pagamentos.

A PM orienta que os comerciantes e demais pessoas evitem circular portando grande quantia em dinheiro, dentre outras medidas de segurança.

Além da região central, o policiamento se estende para os bairros e para a BR-364, sentido Rio Branco e Manoel Urbano.

A operação Papai Noel ocorre também em Manoel Urbano e Santa Rosa, cidades que integram a regional purus.