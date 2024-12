Policiais adotam cachorrinha que parou viatura e pediu ajuda com 5 filhotes

“Em todos esses anos de profissão, foi a primeira vez que vi algo assim. Ela fez de tudo para chamar nossa atenção, não desistiu. Uma mãe que fez tudo pelos filhos. A gente não imaginava a repercussão que ia ter e só fica muito feliz com tudo isso”, disse o agente Adriano Giese.

Na internet, a cena de Filó latindo para a equipe da delegacia durante uma ronda viralizou. A cadelinha, além de chamar o grupo, foi latindo e mostrando o caminho para eles até onde estava a caixa com os filhotes abandonados.

Depois de parar uma viatura e pedir ajuda aos policiais para seus filhotes, essa cachorrinha foi adotada e virou mascote da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Conheça a Filó!

E não é que a equipe conseguiu casa para todos os cinco filhotes? Agora eles estão em lares quentinhos e com muito amor!

Detalhe, ela não deve ter vida fácil no local; os novos tutores já avisaram.

“Ela mesmo fará plantão 24 horas conosco”, brincou Anna.

História viralizou

Assim que a PCPR compartilhou o vídeo em que os policiais encontram os cachorrinhos, a história viralizou, como mostramos aqui no Só Notícia Boa no mês passado.

Segundo a delegada, se dependesse da vontade da equipe responsável, eles teriam adotado todos os filhotinhos.

“Mas assim que começamos a compartilhar a história muitos interessados nos filhotes apareceram”, explicou.

Já Filó, por ser mais velhinha, poderia ter dificuldades para encontrar um novo lar. “A ideia, então, foi adotar a Filó, pois sabíamos que há mais dificuldade em olhar cachorros mais velhos.”

Abandono é crime

No Brasil, o abandono de animais é crime previsto na Lei Federal nº 14.064/20.

A pena é de até cinco anos de detenção, além de multa e proibição de guarda de outros animais

No Paraná, as denúncias de maus-tratos podem ser realizadas pelo Disque-denúncia 181, via telefone ou site, ou pelo telefone 197 da PCPR.

Filó foi muito esperta e soube para quem pedir ajuda: