Policiais penais e cadastro de reserva da Polícia Civil ocupam Aleac pedindo auxílio e convocação

Agentes da Polícia Penal e integrantes do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil ocupam o salão Marina Silva, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em busca de auxílio e convocação, nesta terça-feira (10).

Os policiais penais pedem revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria, além de um auxílio que pretende melhorar as condições de trabalho dos agentes.

O deputado Arlenilson Cunha (PL) conversou com a categoria e se disponibilizou a lutar pela aplicação de uma emenda de aproximadamente R$ 8 milhões que seja suficiente para garantir o auxílio em 2025. A proposta será inserida na Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser votada na quinta-feira (12).

Os integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil, que realizaram o concurso ainda em 2023, pedem convocação e apoio dos deputados. “Se zero o cadastro de reserva da PM, é hora de fazer o mesmo com a PC”, diz um dos cartazes colocados na vidraça do plenário.