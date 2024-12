Policial se veste de Papai Noel para poder se aproximar e prender foragido da Justiça

Nesta época do ano, alguns homens costumam se vestir de Papai Noel para ganhar um troco a mais em bicos surgidos pelo período natalino. Mas não foi este o caso de um policial civil do Amazonas. Ele se vestiu de Papai Noel a caráter como disfarce para poder se aproximar de um foragido da Justiça e prendê-lo.

O caso ocorreu em Manaus, na véspera do Natal. Um homem de 40 anos que estava no Amazonas há mais de 10 anos foragido da Justiça do Estado do Amapá foi preso no bairro João Paulo II, com nome e documentos falsos. O homem era investigado pela polícia de Santana, interior do Amapá, e foi capturado pela equipe amazonense, pelo policial disfarçado de Papai Noel.

A operação aconteceu em conjunto com as equipes de Polícia Civil de Manaus e Santana. Segundo a polícia, o homem estava com mandados de prisão por roubo e furto em aberto. Além de possuir extensa ficha criminal, ele é investigado por homicídio.

“É algo até comum no meio policial. A gente chama de história de cobertura, para investigar e identificar quem é o alvo, quem é a pessoa, e onde está o local. Como está nesse período natalino, a história de cobertura do pessoal que foi identificar o nosso alvo foi um dos policiais se vestir de Papai Noel para conseguir se aproximar sem ser identificado como policial. Quando ele teve certeza de que era o alvo, ele acionou os colegas para cumprir o mandado de prisão”, disse o delegado que comandou a operação.

O homem preso retorna ao Amapá e aguarda a audiência de custódia.