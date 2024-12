Ponte do Riozinho é tomada pelas águas e população fica isolada via terrestre; Defesa Civil é acionada

Nesta segunda-feira (23), a Defesa Civil retornou novamente à região do Barro Alto, na Transacreana, para averiguar a situação do acesso às comunidades da região. Eles constataram que a ponte foi totalmente submersa e a travessia só é possível através de balsas.

Na oportunidade, a Defesa Civil também averiguou as condições de segurança da embarcação que estará fazendo essa travessia, visto que o riozinho continua enchendo e não há previsão de retorno para uso da ponte.

Sobre a situação geral de risco hidrológico, a Defesa Civil permanece diariamente com o monitoramento.

“Chamamos atenção para a bacia do Rio Acre, especialmente nas cabeceiras. Assis Brasil registrou aumento do nível em mais de 6 metros nas últimas 24h, assim como Brasiléia, Xapuri e capixaba”, diz o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Claudio Falcão.

Esse aumento no nível dos rios e igarapés, principalmente nas cabeceiras, indica aumento considerável aqui no Rio Acre em Rio Branco.

“O tempo de Assis Brasil até aqui, é em torno de 60 a 70 horas. Provavelmente, esse impacto deve ser sentido aqui em Rio Branco no dia 26, mas amanhã à noite, já dá pra perceber os sinais em relação à essa quantidade de água que vem lá de Assis Brasil e daquela Região, além do outros municipios e aqui em Rio Branco também, já na região do Riozinho do Rola”, explicou Falcão.