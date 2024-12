Por que alguns cristãos não comemoram o Natal?

Não há nenhum documento ou texto antigo no qual conste o aniversário dele e o 25 de dezembro é, mais do que invenção, a ressignificação de antigas festividades.

“Os Adventistas do Sétimo Dia não têm uma posição clara sobre a celebração. Algumas igrejas celebram, outras não. Entre os [evangélicos] pentecostais também varia. Há comunidades que celebram o Natal e há as que não o fazem. As igrejas mais modernizadas costumam celebrá-lo”, comenta à BBC News Brasil o sociólogo Edin Sued Abumanssur, professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

“Em geral, os que não celebram dizem que se trata de uma festa pagã. A origem, de fato, é pagã, mas o cristianismo incorporou muitas festas pagãs em seu processo de expansão”, explica ele. “Outros dizem que a data do nascimento de Jesus é incerta e não veem motivo para a festa no dia 25 de dezembro.”

Abumanssur acrescenta ainda que “há os que não veem sentido em celebrar o Natal porque o nascimento de Jesus não é relevante na narrativa salvacionista”. “O que importa é a morte e a ressurreição de Jesus”, observa.

De fato, a data ou mesmo o período em que Jesus teria nascido não está, direta nem indiretamente, em nenhum dos dois evangelhos canônicos que narram o episódio, os textos atribuídos a Lucas e a Mateus.

As Testemunhas de Jeová tratam sobre isso em documento oficial da igreja. No texto, justificam a não observância do Natal com base em passagens bíblicas. “Jesus nos mandou comemorar sua morte, não seu nascimento”, argumentam os religiosos, citando o trecho da chamada última ceia, em que ele teria pedido aos seus seguidores que refizessem o ritual “em memória de mim”.