PP decide não apoiar nome de Joabe Lira à presidência da Câmara e quer disputar cadeira

Com maior número de vereadores nesta legislatura, o PP (Partido Progressista) não deve abrir mão de um candidato próprio para disputar a Câmara Municipal de Rio Branco.

Durante uma reunião que aconteceu nesta quinta-feira (12), a executiva do PP decidiu que terá sim, um candidato próprio, e não irá aceitar qualquer tipo de composição com o nome apoiado pelo prefeito Tião Bocalom, o vereador eleito Joabe Lira (UB).

O maior argumento é, exatamente, o PP ter eleito o maior número de vereadores, seis no total. Durante a reunião ficou acordado entre os dirigentes do PP, que a escolha do nome do candidato sairá de uma votação a acontecer na próxima segunda-feira, dia 16, entre os seis vereadores eleitos pelo partido, e os membros da executiva não votarão. Essa escolha se dará um dia antes da diplomação dos vereadores no TRE.

Os dois nomes indicados para a votação, dentro da bancada do PP, são da vereadora Elzinha Mendonça (PP) e Samir Bestene (PP). O PP quer com a votação unificar os votos do partido em torno de um único nome.