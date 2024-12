PP já tem data para decidir o candidato a presidente da Câmara: ‘Não pode haver intransigência’

A executiva municipal do Progressistas deve decidir nesta sexta-feira (20) qual nome vai representar o partido na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco no biênio 2024/2025. A informação foi dada pelo presidente municipal do PP, Aberson Carvalho, em entrevista ao podcast Em Cena, nesta segunda-feira (16).

As eleições acontecem no próximo dia 1º de janeiro, junto com a posse dos vereadores eleitos. O PP tem duas opções já colocadas no cenário: Elzinha Mendonça e Samir Bestene.

“Na política, a intransigência não combina. Quando a gente apresenta um nome dentro de uma coalizão, especialmente agora, visando 2026, a gente precisa governar junto. Isso não quer dizer que nem o PP, nem o União Brasil e nem o PL podem ser intransigentes. Tem um conjunto de partidos que ganhou as eleições. A gente precisa dialogar com todos eles”, afirmou Aberson.

A reunião para definição do nome que vai representar o PP já deveria ter ocorrido, mas a executiva aguarda a chegada do vereador eleito Felipe Tchê para que a discussão se dê de forma presencial.

“De forma muito clara: o PP poderá apresentar um nome junto aos partidos que também vão apresentar os seus. Dentro dessa composição, vamos fazer um ajuste para a condução da presidência. O nome do partido não foi decidido, mas vamos fazer isso no dia 20, após a chegada do vereador eleito Felipe Tchê”, concluiu.

Além de Elzinha e Samir, quem também está no páreo e já se coloca como candidato é o vereador eleito pelo União Brasil, Joabe Lira, que conta com o apoio do prefeito Tião Bocalom.

