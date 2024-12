Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança edital com 380 vagas em processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou recentemente a abertura do Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva (PSSCR) destinado à contratação temporária de profissionais na área da educação.

A iniciativa, que visa atender a necessidades temporárias e excepcionais, foi oficializada por meio de edital publicado nesta quinta-feira (26), pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com mais de 380 vagas, entre nível fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.900 a R$ 4.526.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas online, no site oficial da Prefeitura, entre os dias 02 e 09 de janeiro de 2025.

Os interessados deverão preencher um formulário e anexar a documentação exigida, que inclui RG, comprovantes de experiência e formação. É importante ressaltar que a análise será feita com base nos currículos enviados, e os candidatos devem observar rigorosamente as orientações do edital para evitar desclassificações.

A seleção será realizada em uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, com base na análise de títulos e experiência profissional.

Os participantes terão suas pontuações avaliadas pela Comissão de Avaliação e Julgamento de Títulos, que também será responsável por verificar se os requisitos de cada vaga estão sendo atendidos.

Veja as vagas:

– Assistente Educacional para Educação Infantil; – Mediador; – Professor de Atendimento Educacional Especializado –AEE – para a Educação Infantil; – Intérprete de libras; – Professor de Libras; – Professor da Educação Infantil; – Professor do Ensino Fundamental I; – Professor do Ensino Fundamental II na área de Educação Física com registro no CREF, Geografia, História, Matemática, Ciências e Biologia, Língua Portuguesa, Artes, Língua Inglesa e Língua Espanhola; – Licenciatura em Pedagogia ou Licenciatura Normal Superior; – Nutricionista; – Agente Administrativo; – Psicopedagogo; – Professor de Atendimento Educacional Especial; – Educação de Jovens e Adultos- EJA; – Merendeira; – Auxiliar de Transporte escolar, terrestre; – Motorista de Ônibus Escolar.

