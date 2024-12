Prefeitura de Rio Branco e Acisa lançam concurso de Natal; prêmios ultrapassam R$ 300 mil

A prefeitura de Rio Branco lançou na manhã desta terça-feira (10), a premiação de natal, na Praça da República, que já está enfeitada para as festividades de 2024.



As premiações do Natal de Vida, Esperança e Dignidade vão distribuir R$ 303.600,00, sendo uma realização em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

As categorias premiadas serão as seguintes: Ruas; Residências; Bares e Restaurantes; Comércios em Geral; Carros Comuns; Carros Antigos; Motocicletas; Fotografia Profissional; Fotografia Amadora; Foto Mais Curtida; e Bicicletas.

É importante destacar que serão premiadas 10 ruas, uma em cada regional da cidade, assim como as ruas, onde serão escolhidas três em cada. O presidente da Acisa, Marcelo Moura, fala sobre o período natalino e a possibilidade de fomento ao mercado nesta época do ano.

“Esse mês de dezembro é um mês diferente, que a gente tem uma esperança maior, o clima é diferente e a prefeitura e Acisa entenderam que tem que criar um ambiente melhor para que a sociedade, que a população venha para a praça, que vejam as luzes, que participem dos concursos, das campanhas, então é todo um ecossistema de ações voltado para trazer mais dignidade, mais alegria, mais qualidade de vida para o cidadão acriano. E por que não aquecer o comércio”, conta ele.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom também esteve presente no evento e falou sobre como as festas de fim de ano são uma janela importante para o fomento ao turismo na capital do estado.

“Vamos premiar mais de R$303 mil, em 11 categorias (…) é um momento de trazer alegria para nossa população, e o que nós queremos para população de Rio Branco é essa grande obra com a melhoria do espírito humano. seja um evento turístico para trazer outros povos, trazer o pessoal do interior, trazer o pessoal das cidades vizinhas, dos Estados vizinhos, dos países vizinhos para cá, para gerar emprego, gerar renda e gerar riqueza aqui na nossa cidade”, encerra o gestor do município.

As inscrições ficam abertas a partir desta terça-feira (10) até o próximo dia 16, no site da prefeitura.