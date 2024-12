Prefeitura de Rio Branco paga salário do mês, 13º e verbas rescisórias de servidores públicos nesta sexta

Nove mil servidores entre ativos (efetivos, temporários, comissionados) e inativos (aposentados e pensionistas) de Rio Branco devem receber nesta sexta-feira (20) o salário do mês, 13º e verbas rescisórias, segundo informou a gestão. No total, serão pagos R$ 110 milhões.

De acordo com a prefeitura, a antecipação, já que deveria ocorrer conforme determinação sempre no dia 25 de cada mês, é feita por garantir resultados positivos, como o aquecimento da economia local no final do ano, além de beneficiar os trabalhadores.

“Nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, encerrando o ano e o mandato, a Prefeitura de Rio Branco está pagando o salário do mês de dezembro, o 13º salário e as verbas rescisórias dos servidores comprovando o cuidado e o compromisso da gestão para com o funcionalismo público”, destaca a gestão da capital acreana.