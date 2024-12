Prêmio eSports Brasil 2024 homenageia maiores nomes dos esportes eletrônicos do país

A grande noite dos esportes eletrônicos do Brasil premiou, nesta quinta-feira (12), os destaques do cenário competitivo de games. Em sua oitava edição, o Prêmio eSports Brasil (PeB) 2024 reconheceu os principais destaques dos games em 24 categorias, além de trazer atrações musicais e presenças ilustres no Memorial da América Latina, em São Paulo.