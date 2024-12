Presidente de empresa de ônibus investigada por ligação com o PCC é preso em São Paulo

Foi preso nesta sexta-feira Ubiratan Antônio da Cunha, presidente da UPBus, empresa de ônibus que opera na Zona Leste de São Paulo e é investigada por suposto elo com o crime organizado. É a segunda vez que o empresário é preso desde a deflagração da Operação Fim da Linha, em abril. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Ubiratan vinha descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça.