Produtor do filme de Chico Mendes, Bruno Gagliasso divulga evento que celebra 80 anos do líder seringueiro

O ator e ativista ambiental Bruno Gagliasso publicou um vídeo nas redes sociais para divulgar a Semana Chico Mendes 2024, que acontece de 15 a 22 de dezembro em Xapuri e Rio Branco, no Acre. O evento, que celebra os 80 anos do seringueiro e ícone da luta pela Amazônia, terá uma programação diversificada voltada à preservação ambiental e à justiça social.

Gagliasso destacou a importância da semana e a parceria entre o Projeto Chico Vive, o Estúdio Escarlate e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

“Semana que vem, a equipe do Projeto Chico Vive está indo pro Acre, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, pra uma imersão na Semana Chico Mendes. Esse ano, a semana celebra 80 anos de Chico. Cara, que programação maravilhosa!”, disse o ator.

A programação contará com rodas de conversa, exposições, manifestações culturais e debates sobre preservação ambiental e mudanças climáticas. Para Gagliasso, a semana é uma oportunidade de reviver o legado de Chico Mendes e reforçar a luta em defesa da floresta e dos direitos dos povos da Amazônia.

“A Semana é organizada pelo Comitê Chico Mendes e rola do dia 15 ao dia 22 de dezembro. Eu, o Estúdio Escarlate, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Projeto Chico Vive, vamos compartilhar tudo o que rolar durante essa semana lá. Então vamos fazer o seguinte, já segue aí os perfis: @estudioescarlate, @mdsgovbr e @chicovive, e acompanha tudo o que a gente vai estar postando. Fechado? Chico Vive!”, completou o ator.

Além de participar das atividades, Bruno Gagliasso é produtor associado de uma cinebiografia de Chico Mendes, que está em fase de produção. Dirigido por Sérgio de Carvalho e Sérgio Machado, o filme terá Jorge Paz como protagonista e promete levar às telas a trajetória do seringueiro que marcou a história do Brasil e do mundo na luta pela preservação da Amazônia.

O evento também é uma oportunidade para lembrar os famosos “empates” liderados por Chico Mendes e outros seringueiros para proteger áreas de floresta ameaçadas pelo desmatamento.

Veja o vídeo: