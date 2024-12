Projeto inédito promete transformar o Acre em palco mundial do Jiu-Jitsu em 2025

O Acre poderá sediar em 2025 o maior evento mundial de Jiu-Jitsu e Jiu-Jitsu Paradesportivo, uma iniciativa inédita para o estado. A proposta foi apresentada pelo empresário e paratleta Wendell Barbosa ao secretário Extraordinário de Esportes e Lazer, Ney Amorim, em uma reunião que sinalizou avanços significativos no projeto.

“Vamos trazer para o Acre o maior evento de luta do Mundo com a marca dos Emirados Árabes Unidos e isso será inédito. O secretário Ney sinalizou de maneira positiva e, agora, vamos intensificar as negociações”, afirmou Wendell Barbosa ao jornalista Paulo Henrique.

O evento, identificado como AJP Tour/Rio Branco, promete reunir mais de 2.500 atletas, incluindo grandes nomes do jiu-jitsu tradicional e paradesportivo, fortalecendo a posição do Acre no cenário esportivo internacional.

Em entrevista ao site PHD, Wendell revelou que viajará para Dubai ainda este mês, onde buscará concluir as tratativas para trazer o evento ao estado. A iniciativa conta com o apoio de Erciley Luz Silva, presidente da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP).

“Teremos em Rio Branco atletas do Mundo, e o presidente Erciley acredita e confia no projeto. Isso significa muito para o Estado, tanto na parte esportiva quanto no fortalecimento de outros setores. Não tenho dúvida do sucesso do evento”, destacou Wendell.

Além de potencializar o esporte no Acre, o evento também promete impulsionar a economia local, atraindo atletas, técnicos e espectadores de diversas partes do mundo. Para Wendell, essa será uma oportunidade única de colocar o estado no mapa dos grandes eventos esportivos globais. “Vamos ter alguns dos melhores lutadores do Mundo em Rio Branco. Esse projeto com o governo do Estado pode ser um marco no nosso esporte”, concluiu.