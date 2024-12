Promessa de 14 anos de clube do grupo City é assassinada no Uruguai durante briga entre vizinhos

O Natal teve vários episódios de violência em Montevidéu, no Uruguai, e um deles atingiu diretamente o futebol local com a morte de um jovem jogador de apenas 14 anos. Geral Froste era uma promessa que atuava como goleiro das divisões de base do Montevidéu City Torque (que pertence ao City Football Group, do qual faz parte o Manchester City), clube que lamentou o trágico episódio neste Natal.