Qual o jogo mais aguardado de 2025? Veja opções e VOTE no seu favorito

Os títulos da saga Metroid Prime mesclam tiroteios intensos com quebra-cabeças e trechos de exploração com a possibilidade de acessar novas áreas ao obter novas habilidades. O jogo foi inicialmente anunciado em 2017 apenas com um título e foi desenvolvido pela Namco Bandai, porém, a Nintendo estava insatisfeita com a qualidade e em 2019 reiniciou o projeto sob o comando da Retro Studios e com o produtor Kensuke Tanabe, ambos responsáveis pela trilogia original. Metroid Prime 4 será lançado em 2025 para o Nintendo Switch. É possível que o jogo seja lançado também no sucessor do console, supostamente o “Nintendo Switch 2”, assim como vários outros títulos da empresa como The Legend of Zelda: Twilight Princess e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.