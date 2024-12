Rainha do Carnaval, ‘Casal dos Slots’ e mais! Veja lista dos alvos de operação contra jogos de azar

Deflagrada nesta quarta-feira (11), a operação “Hunter Tiger”, nome que significa “caça ao tigre” ou “caçador de tigre”, da Polícia Civil, mirou em influenciadores envolvidos com jogos de azar no Acre.

A operação teve o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas.

VEJA MAIS: EXCLUSIVO: saiba quem são os influencers alvos de operação da polícia que investiga jogos de azar no Acre

Ao todo, foram 29 mandados de busca e apreensão. O ContilNet teve acesso a lista completa dos influenciadores alvos da operação.

Veja:

Amanda Lima Ribeiro;

Jocycleia de Souza Alves;

Mony Isabelly Lima da Silva;

Silvana da Silva Lima;

Eduardo da Costa Araújo

Thaís da Silva Lima;

Lucival Moura Aguiar

Nataliane de Matos Mourão

Glicielle Ferreira Barbosa

Kesley dos Santos Monteiro;

Érika Morais;

Francisco Alison Padilha da Silva;

Davi Ribeiro Bessa;

Marília Rodrigues dos Santos;

Grazielly Mendonça de Jesus;

Jaqueline Menezes de Souza;

Rayane Freitas Barbosa;

Isabelle Viana Lima Amorim;

Gabriela Alencar da Silva; Rainha do Carnaval 2023. Ela junto com o marido, Richard Pereira Costa, são conhecidos como CASAL DOS SLOTS;

Keiliane Vasconcelos de Paiva Rocha;

Tailiane Maciel da Costa;

Viviane da Silva Lira.

Mais sobre a operação

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF). Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e valores, além de ações específicas envolvendo semoventes.

Foram mobilizados cerca de 60 policiais civis e foi realizada em Rio Branco, Epitaciolândia, Xapuri e Bujari, no Acre, e também nos estados de Alagoas e Paraíba.

CONFIRA: Polícia Civil do Acre deflagra Operação “Hunter Tiger” em combate à lavagem de dinheiro e jogos de azar

Entre os materiais apreendidos estão celulares, veículos, computadores e até uma roleta usada em sorteios irregulares. Durante as diligências, uma pessoa foi presa em um dos alvos, pois possuía mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Manaus, sendo suspeita de integrar uma facção criminosa. No entanto, essa prisão não está diretamente ligada à operação Hunter Tiger.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, destacou a continuidade das ações de grande impacto realizadas pela PCAC desde o início do ano. “A Polícia Civil do Acre tem se dedicado a desarticular esquemas criminosos que prejudicam a economia e a sociedade como um todo. Essa operação reafirma nosso compromisso com a aplicação da lei e a proteção dos cidadãos,” afirmou.

Já o delegado Igor Brito, titular da DEFAZ e responsável pela operação, ressaltou o empenho das equipes durante as investigações. “Essa é uma ação complexa que envolve diversas frentes de apuração, desde crimes financeiros até atividades ilícitas que têm impacto direto na sociedade. Estamos interrogando os investigados e analisando os materiais apreendidos para aprofundar as responsabilidades,” declarou Brito.