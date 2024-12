A Copa Intercontinental de 2024 será decidida nesta quarta-feira (18/12), às 14h, no Estádio Lusail, palco da final da Copa do Mundo do Catar. O confronto entre Real Madrid e Pachuca marca a primeira participação de um clube mexicano na final da competição, além de possibilidade do 9ª título dos merengues no Mundial.

O confronto terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do SporTV, em na TV fechada. Escalações

O clube comandado por Carlo Ancelotti deve começar o jogo com: Courtois, Vázquez, Tchouameni, Rüdiger e Fran Garcia; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler e Jude Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr. Vale destacar que o francês Kylian Mbappé, recuperado de lesão, está a disposição e também é cotado para começar jogo entre os 11 iniciais. Já o Pachuca, que eliminou o Botafogo nas quartas de final e o Ah-Ahly na semifinal, entra em campo com Carlos Moreno, Bryan Gonzalez, Gustavo Cabral, Luis Rodriguez e Micolta; Pedro Pedraza, Arturo Gonzalez (Deossa), Alan Bautista e Elias Montiel, Oussama Idrissi e Salomon Rondon. Em caso de título do Real Madrid na Copa Intercontinental, Carlo Ancelotti se torna o treinador mais vitorioso da história do clube merengue. Atualmente com 14 títulos, o italiano divide o posto com o espanhol Miguel Muñoz, treinador da equipe nas décadas de 60 e 70.