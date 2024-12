Redenção coletiva marca despedida do Vasco de São Januário no Brasileirão

Paulinho entrou em campo aos 43 minutos da etapa final no lugar de Hugo Moura e foi mais um motivo para a festa da torcida. Com pouco tempo de jogo e o ritmo ainda fora do ideal, o meia não chegou a ter uma participação efetiva na partida, mas é uma das esperanças para o torcedor do Vasco em 2025, no reencontro do clube com uma competição internacional e com os desafios que a nova temporada reserva.