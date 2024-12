Uma reunião entre a Reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac), o Conselho Regional de Odontologia (CRO), do Sindicato dos Odontologistas do Acre (Sinodonto) e da Associação Brasileira de Odontologia no Acre (ABO-AC), na terça-feira (17), começou a avaliar a abertura do curso na instituição.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, reforçou a relevância do diálogo e do apoio das entidades para a construção desse caminho. “A região Norte enfrenta grandes desafios em comparação com outras regiões do país e a odontologia é uma demanda urgente que precisamos atender”, disse. “Essa luta que começa aqui exige articulação com o Conselho Federal, a exemplo do que já foi feito com outros cursos. Estamos prontos para apoiar e dar os passos necessários junto com vocês”, disse.

A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, ressaltou que a criação de um curso de Odontologia envolve desafios significativos, como a necessidade de laboratórios específicos, insumos permanentes e investimentos contínuos. “É um processo que exige planejamento e compromisso com a qualidade. Com o apoio das entidades, da sociedade e dos órgãos federais, podemos iniciar essa caminhada, que hoje está apenas no primeiro passo.”

Atualmente, apenas as instituições particulares de ensino no Acre oferecem o curso de Odontologia.