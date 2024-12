Relação conturbada? Irmã de Neymar e Bruna Biancardi se distanciam após anúncio de gravidez

Rafaella Santos, a irmã de Neymar, 28, coleciona polêmicas com a cunhada, Bruna Biancardi, 30. Na última quarta-feira (25), Rafaella estava em viagem no Japão com o ex-namorado Gabigol e não foi ao chá revelação da sobrinha, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo a informação da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as cunhadas já viviam uma relação estremecida desde o chá revelação de Mavie, 1, primeira filha de Bruna com Neymar.

Entenda polêmicas entre irmã de Neymar e Bruna Biancardi

Um dos primeiros sinais de distanciamento entre Bruna Biancardi e Rafaella Santos aconteceu no chá revelação de Mavie quando a irmã do astro brasileiro chegou na celebração próximo do encerramento.

Além de não ter chegado a tempo no evento, a jornalista Fábia Oliveira ainda afirmou que a influencer não falou em nenhum momento da festa com a mãe de Mavie.

Outro episódio polêmico, foi em novembro do ano passado, quando Neymar havia traído a atual companheira com a modelo Fernanda Campos.

Após o atleta confessar a traição, perfis públicos e anônimos enviaram mensagens de apoio a Bruna Biancardi. Na contramão, Rafaella e outros amigos do jogador se declararam ao jogador nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, a irmã havia escrito: “Te amo, meu menino!!!! Deus está no controle!!! Sempre com você”, disse Rafaella.

Na tarde da última quarta-feira de natal (25), Neymar e Bruna anunciaram a gravidez da nova filha e organizaram um chá revelação junto com a filha Mavie e os familiares.

A ausência de Rafaella no evento, foi notada pelos convidados, segundo a colunista Fábia Oliveira. A irmã de Neymar estava no Japão e foi flagrada com o ex-affair, Gabigol, que parecem ter reatado o relacionamento.