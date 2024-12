Resgate agora! Xbox libera ótimo jogo grátis por tempo limitado no Natal para usuários do Game Pass Ultimate

A Microsoft resolveu celebrar o Natal com um presentão para os assinantes do Game Pass Ultimate. Durante 24 horas, a empresa liberou o jogo Titanfall 2 de graça para os membros da assinatura.

A novidade foi vista inicialmente na loja do Xbox e pode ser aproveitada entrando na página do game pelo console ou também via web. Se você é assinante do Game Pass Ultimate, que inclui o EA Play, é bem simples conseguir o jogo sem custos.

Como resgatar Titanfall 2 de graça no Xbox

Titanfall 2 Ultimate Edition está disponível sem custos até dia 25 de dezembro, Natal, mas nenhum horário para o fim da promoção foi divulgado. Ou seja, a dica é aproveitar o quanto antes seguindo o passo a passo.

Entre na página de Titanfall 2 na loja do Xbox

Clique no botão para obter o jogo

Finalize a compra de R$ 0 com o seu cartão de crédito

Pronto, o jogo será adicionado à sua biblioteca e será seu para sempre

A versão grátis de Titanfall 2 disponível de graça roda no Xbox One e também no Xbox Series S/X. A edição que pode ser adquirida sem custos é a Ultimate, que inclui conteúdos extras para serem resgatados in-game.

Um dos melhores (e mais subestimados) jogos já feitos

Se você não conhece Titanfall 2, agora é uma ótima hora para finalmente dar uma chance ao game. O título da EA Games foi produzido pela Respawn e mudou a vida da desenvolvedora, que logo em seguida criou a franquia Star Wars Jedi e Apex Legends.

Com média 89 no Metacritic, Titanfall 2 é considerado por muitos de seus jogadores como um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa já feitos. Bastante subestimado em seu lançamento, o jogo chegou a concorrer no The Game Awards na categoria de Jogo do Ano (GOTY).

E todo esse louvor é merecido: Titanfall 2 traz uma campanha single-player cinematográfica que acompanha o soldado Cooper, que acaba sendo vinculado com o robô BT-7274. Trazendo tiro em primeira pessoa, uma história densa e bastante ação com titãs e parkour, o jogo é uma boa pedida para quem curte FPS e uma narrativa de peso!

Além de estar disponível no Xbox, Titanfall 2 também pode ser jogado via EA Play no PlayStation e PC. Na Steam, a versão padrão do título também está disponível com 90% de desconto.

E aí, você pretende jogar Titanfall 2 neste Natal? Comente nas redes sociais do Voxel!