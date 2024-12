Retrospectiva 2024: relembre histórias inusitadas e inspiradoras que marcaram o ano em Rondônia

Nas redes sociais, vários internautas de diversas regiões do estado registraram a queda do que sugeriam ser um “meteoro”. De acordo com o professor e astrônomo do Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia (CAR), Ariel Adorno, acontecimentos como esse são aleatórios e imprevisíveis, pois se trata de lixo espacial gerado após o lançamento de um satélite na órbita terrestre.