O portal LeoDias publicou o resultado do teste de DNA relacionado ao caso do suposto filho de Leandro, ex-integrante da dupla sertaneja com Leonardo.

Leandro de Jesus, que moveu a ação para comprovar a paternidade, não foi reconhecido como filho biológico do cantor. O processo teria sido iniciado após Vanilde, mãe de Leandro de Jesus, afirmar que havia tido um breve relacionamento com o artista antes de ele alcançar a fama.