Roberto Carlos na Globo: saiba como assistir ao show do Rei, que celebra 50 anos de especial na TV

Com imagens dos especiais sendo exibidas, em forma de linha do tempo, no gigantesco telão de LED do palco (aliás, o maior palco já visto em especiais de Roberto), o cantor até abriu o show com um dos sucessos mais recentes, “Esse cara sou eu”. O show ainda contará com a apresentação de músicas conhecidas como “Vamos fugir”, “A paz”, “Deixa a vida me levar” (com Zeca), “Sonho meu” (clássico de Dona Ivone Lara) e “Evidências” (com Chitãozinho & Xororó).