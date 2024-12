Rodovia de acidente que deixou 22 mortos em Minas Gerais é a mais fatal no país

A BR-116, que liga Fortaleza ao Rio Grande do Sul, foi palco na madrugada deste sábado de um acidente que deixou 22 mortos na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A realidade de acidentes trágicos não se restringem apenas ao de hoje: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta rodovia foi a mais fatal do país em 2023, com 559 mortes registradas no ano passado em todo o país. Desses óbitos, 155 foram registrados em Minas Gerais.