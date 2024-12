Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento

O apresentador Rodrigo Faro, 51, presenteou uma funcionária com um apartamento de presente. O humorista Rafael Cunha foi quem contou a informação aos seguidores, ao filmar a mansão do apresentador.

Rafael mostrou alguns detalhes da mansão de Faro nos Stories do Instagram e a funcionária do apresentador contou sobre o apartamento. “Ele me deu um apartamento e realizou o sonho da minha vida. Ele me deu de presente”, disse ela.

Ela explicou que trabalha para Faro há mais de 14 anos, e por isso ele decidiu realizar o sonho dela.

“Esse homem é maravilhoso, ele é um homem de Deus. Ele realizou o sonho da minha vida”, contou ela.