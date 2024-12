Sai novo trailer do ‘Superman’; Clark Kent está de volta!

No primeiro teaser de Superman: Legacy, o icônico Homem de Aço aparece em sua essência, praticando boas ações e vivendo com os valores humanos. Ao lado dele estão Lois Lane (Rachel Brosnahan), Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) e até mesmo Krypto, nosso querido Supercão.

Retorno ao clássico

O teaser começa com a frase “Casa. Leve-me para casa”, dita pelo Superman (David Corenswet).

Segundo James, a cena reflete o retorno do herói à DC, mas não só isso. Para o diretor, é preciso reconectar o herói com os valores fundamentais e as histórias clássicas do personagem nos quadrinhos.

Assim, podemos esperar um Superman muito amigão da vizinhança, que resgata pessoas em perigo, é justo, bondoso e nas horas vagas combate Lex Luthor e outros vilões.