Fique atento! Saiba o que abre e fecha em todo o Acre durante a véspera e no dia do Natal

Com a véspera de Natal (24) e o feriado natalino desta terça-feira (25), os órgãos públicos do Estado não funcionam.

Os serviços só voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (26), com exceção dos hospitais de urgência e emergência e delegacias, que não param durante os feriados e pontos facultativos.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) está de recesso forense desde a última sexta-feira (20), em decorrência das festas de fim de ano. Nesse período, o judiciário fica em esquema de plantão até o dia 6 de janeiro.

Correios e bancos

Nesta terça-feira, os Correios funcionam com expediente corrido de 6 horas e fecham no feriado desta quarta-feira. Os bancos encerram as atividades ao meio dia desta terça e só retornam no dia 26.

Via Verde Shopping

Funciona das 9h às 18h na terça-feira (24). No feriado (25), o funcionamento será facultativo, dependendo da decisão de cada estabelecimento.