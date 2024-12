Saiba qual é a cor mais indicada para passar a virada do ano

Responda rápido: com qual cor você vai passar a virada de ano? Não sabe? Seus problemas acabaram, eu vou lhe ajudar! Você tem 3 opções! Aí você deve ter pensado “Como assim?! Existem tantas cores por aí, e eu tenho que escolher apenas uma entre 3 opções…”. Calma! Eu vou lhe explicar! Vem comigo! Eu sou Thiago Cordeiro, Astrólogo do Portal Leo Dias, e esse conteúdo não chegou até você por acaso, hein?!

É óbvio que você pode passar a virada vestindo vermelho ou rosa caso queira que 2025 seja um ano do Amor – para encontrar um relacionamento, ou que talvez você queira usar verde para passar a mensagem ao Universo que você busca muita esperança.

Mas convenhamos, 2025 é o ano da sorte, do brilho, da expansão, por isso essas 3 opções são as mais indicadas se você busca prosperidade, alegria e abundância: Confira o top 3 de cores para a virada do ano!

Em terceiro lugar: branco! Sim, branco é bonito, é a união de todas as cores, é tradição na veia. Faz parte do ritual que todos conhecemos desde pequenos. Se você quer paz na sua vida, foca no branco que você vai estar emanando essa energia de calmaria, de leveza para 2025.

Na vice-liderança do nosso ranking astral: o dourado (e, também, todas as tonalidades do amarelo, como o amarelo ouro). Olha só, quando usamos dourado na virada do ano estamos emitindo um sinal ao Universo de que queremos abundância, prosperidade, dinheiro mesmo.

E como 2025 é regido por Júpiter, o planeta de Itu, o planeta grandão em que tudo que ele toca fica grande, temos que aproveitar essa oportunidade do Astral porque o nosso dinheiro pode crescer. Oh maravilha! Então foca no amarelo que o céu é o limite.

Agora o momento que você esperava— a cor campeã – a cor que você deve vestir na virada de 2025 é…. ROXO! Isso mesmo. Roxo, Lilás, Violeta, todas essas tonalidades são a tendência energética máxima que promete fazer do seu 2025, o melhor ano de sua vida. Sorria!

A energia violeta é capaz de transformar tudo aquilo que desejamos na vida. Não importa o seu problema, tudo pode melhorar. Você precisa acreditar! Vestir lilás é vestir a mudança que você deseja pra você!

E aí, com que cor você irá passar a virada do ano?