Saiba qual será o nome da segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi

Bruna Biancardi e Neymar estão esperando a segunda filha juntos — o casal já tem Mavie, de um ano. Após o fim do chá revelação, ocorrido na última quarta-feira (25/12), amigos e convidados do evento desconfiam que o jogador e a influencer já teriam escolhido o nome da herdeira.

Fontes do Portal LeoDias informaram que suspeita que o casal já tenha chegado a um consenso do nome da futura filha e que ela se chamará Mel. Bruna Biancardi teria feito a sugestão ao craque da Seleção Brasileira e ele acatado a decisão. Entretanto, o casal ainda não compartilhou a informação ao público.

Vale lembrar que Neymar Jr. é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mavie, de 1, de Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, filha de Amanda Kimberlly.

No Instagram, o casal compartilhou um vídeo em que mostrava Mavie brincando com a barriga de Biancardi, além de imagens do chá-revelação, que contou com as ajudas de Davi Lucca, responsável por apertar o botão que anunciou a chegada de uma menina, e a caçula dos pombinhos.