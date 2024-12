Saiba quem está cotado para substituir Rodrigo Faro na Record

O anúncio da saída de Rodrigo Faro da Record, nesta quinta-feira (5/12), causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Vale lembrar também que o fim do programa de Rachel Sheherazade também começou a circular recentemente. Com isso, uma das dúvidas dos telespectadores é quem vai ficar no lugar dos apresentadores.

Nos bastidores da emissora, a “radiocorredor” já dá como certo o nome de Tom Cavalcante para comandar a programação de domingo. O boca a boca entre os funcionários revela que um dos motivos da aposta dos diretores foi o sucesso do Acerte ou Caia.

A ideia dos comandantes da Record é resgatar o programa Show do Tom, que era sucesso de audiência e ficou no ar entre 2004 e 2011.

“Não é um adeus”, declara Rodrigo Faro

Rodrigo Faro está de saída da Record após 16 anos. O anúncio foi feito pelo próprio apresentador, nesta quinta-feira (5/12), através do Instagram. No comunicado, ele afirmou que a decisão de romper o contrato foi em comum acordo. Vale lembrar que, na semana passada, esta colunista que vos escreve já havia contado do encerramento do vínculo.

“Comunicado: após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão”, começou ele.

Em seguida, Rodrigo Faro falou sobre a experiência que adquiriu na empresa: “Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano”, definiu, antes de completar:

“Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação”, declarou.

No fim, o apresentador deixou em aberto o que fará a partir de agora: “Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira. Um beijo com muito carinho e gratidão!”, encerrou.

Record não tinha interesse em renovar o contrato

Antes de Rodrigo Faro anunciar a saída da Record, a coluna Fábia Oliveira já tinha contado que a emissora não tinha interesse em renovar o vínculo com o apresentador, encerrando uma parceria que começou em 2008.

De acordo com fontes próximas, a decisão estaria atrelada à queda de audiência do programa Hora do Faro, que nos últimos tempos também apresentou dificuldades para atrair anunciantes.

Apesar do desempenho abaixo das expectativas, Faro ainda será o rosto de um dos projetos mais tradicionais da emissora neste ano: o Família Record, especial de fim de ano que reúne os principais talentos do canal. Contudo, nossa apuração revelou que a apresentação desse programa é paga como um cachê adicional, não fazendo parte do salário mensal do apresentador.

Procurada pela coluna para comentar o assunto, a assessoria da Record não respondeu até o fechamento desta nota.

Será esse o fim definitivo de uma longa parceria entre a Record e Rodrigo Faro? Ou será que conversas ainda devem rolar? Bom, no cenário competitivo da TV aberta, tudo pode acontecer e mudar, não é mesmo? Fica a expectativa sobre os rumos do apresentador e os movimentos estratégicos da emissora.