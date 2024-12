Sargento aposentado aponta arma e agride mulher em distribuidora no interior do Acre

Uma mulher identificada como Gecineide Silva da Rocha utilizou suas redes sociais para relatar uma grave situação de agressão física cometida por seu companheiro, Sebastião Almeida, sargento aposentado da Polícia Militar contra ela. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), em uma distribuidora no bairro Cidade Nova, em Sena Madureira.

A vítima conta que o agressor iniciou com agressões verbais, que evoluíram para agressões físicas, e que relevou, ainda, que ele estaria armado. Segundo ela, o episódio de violência aconteceu por ela ter se levantado de sua cadeira, ao lado do homem, e ter ido conversar com uma amiga.

A mulher relatou ter uma arma apontada para seu rosto, e ter recebido chutes, tapas e socos por todo o corpo. Populares que estavam no local presenciaram a cena, mas nada puderam fazer pelo fato do autor da agressão está armado.

A polícia foi acionada, no entanto não localizaram o agressor, que segue foragido até o desfecho dessa matéria.