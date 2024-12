Se arrependeram! 5 celebridades que voltaram com ex em 2024

O ano de 2024 foi marcado por altos e baixos nos romance das celebridades. Isso porque, não só presenciamos muitos términos, como vimos também vários famosos se reencontrando no amor. Mas e os que deram uma nova chance para o ex? Bom, esse nem precisamos falar que vimos e muito!

Por isso, Famosos e Celebridades separou uma lista de seis casais que reataram em 2024. Vamos lá!

Ana Castela e Gustavo Mioto

A dupla de sertanejos que terminou em janeiro de 2024 reatou o romance em maio deste ano. A confirmação aconteceu durante um show de Gustavo Mioto em Ribeirão Preto. No evento, Ana Castela subiu no palco e então o — até então — ex. Aliás, o recomeço do romance virou piada até mesmo entre Ana e Gustavo.

ByPamella e Victor Lunardi

Com uma reconexão mais recente, Pamella e Victor haviam terminado no meio do ano. Porém, por meio de uma publicação nas redes sociais, o casal contou que está junto novamente. Ufa!

Bruna Biancardi e Neymar Jr.

Pensa em um relacionamento bem iô-iô, aquele que vai e volta, vai e volta. Esses são Bruna Biancardi e Neymar! Os pais da pequena Mavie terminaram no início de 2024, após as diversas traições do jogador de futebol foram expostas. Porém, os dois resolveram tentar novamente em junho deste ano. Ao que tudo indica, os dois seguem juntos.

IZA e Yuri Lima

A cantora e o jogador de futebol tiveram sua primeira filha, Nala, este ano. Porém, meses antes da pequena nascer, a cantora foi a público repudiar a traição que sofreu por Yuri. Em setembro, uma colunista do Metrópoles revelou que IZA aceitou Yuri de volta, morando com ela, com a condição de que ele deixaria o Mirasol, time onde atuava, e que desistiria do futebol profissional.

Jade Magalhães e Luan Santana

Por fim, o casalzão do ano! Luan Santana e Jade Magalhães iniciaram o relacionamento há mais de 12 anos e, em setembro de 2019, ficaram noivos durante um passeio de balão, em Portugal. Porém, em outubro de 2020, o casal terminou. Agora, quatro anos depois do término do casal, eles se casaram. História de filme, né?