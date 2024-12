Secretário classifica morte na UPA da Cidade de Deus como ‘chocante’ e decide demitir funcionários

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio decidiu demitir todos os profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, que estavam de plantão no momento em que um homem morreu na sala de espera da unidade. A coordenação da UPA abriu uma sindicância pra apurar a morte de José Augusto, de 32 anos, na noite dessa sexta-feira.