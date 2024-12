Secretário de Gladson casa em cerimônia que reuniu amigos e familiares; VÍDEO

Amarisio Freitas, secretário da Fazenda do governo de Gladson Cameli, celebrou seu casamento com Jane Maria no último sábado (28), em Rio Branco, Acre.

A cerimônia, marcada por momentos emocionantes, reuniu amigos, familiares e pessoas próximas ao casal em uma festa cheia de carinho e em clima de confraternização.

A celebração, realizada na Igreja Batista Memorial, na Quinta dos Lagos, foi um reflexo das boas relações do secretário com sua rede de apoio, que esteve presente para compartilhar este importante momento.

O vídeo da cerimônia, que circula nas redes sociais, mostra o quanto o casamento foi significativo para todos os envolvidos.