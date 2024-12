Sena Madureira será sede do primeiro torneio aberto de Futevôlei

Sena Madureira será palco de um evento esportivo inédito no próximo sábado, dia 21 de dezembro. A cidade sediará o Primeiro Torneio Aberto de Futevôlei, que promete reunir atletas de várias regiões do estado do Acre em um clima de competição e confraternização.

O torneio terá início às 9 horas da manhã e será realizado na quadra de areia ao lado do estádio Marreirão. Com uma premiação total de R$ 1.100, o evento contemplará o campeão com R$ 800, enquanto o segundo colocado levará R$ 300.

De acordo com os organizadores, a competição já conta com a confirmação de diversos atletas renomados no cenário estadual do futevôlei, o que aumenta as expectativas para partidas de alto nível técnico. O craque Joza, entusiasta e figura central na realização do evento, destacou a importância do torneio:

“Contamos com a presença de todos para prestigiar esse evento maravilhoso. É uma oportunidade de fortalecer o esporte na nossa cidade e de proporcionar momentos de lazer para a comunidade.”

A quadra de areia do estádio Marreirão, palco da disputa, promete receber um grande público. O torneio é uma chance para os moradores de Sena Madureira assistirem de perto a habilidade e a garra dos melhores atletas do Acre.

Por Radar 104