Servidor é preso ao tentar entrar com munições na Câmara dos Deputados

Um homem foi preso em flagrante após tentar entrar com 30 munições na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (10/12).

A coluna Grande Angular apurou que policiais legislativos identificaram as 30 munições de pistola .380 por meio da máquina de raio-x na entrada da Câmara e imediatamente prenderam o suspeito. Ele foi identificado como servidor do Ministério da Saúde.

Ele teria embalado as munições em papel alumínio, para tentar passar despercebido pelo equipamento, o que não deu certo. Tudo estava em um papel pardo. A suspeita é que o homem tentaria enviar as munições pelos Correios, em uma agência no Anexo 4 da Câmara dos Deputados. O destino seria o Rio de Janeiro.

O suspeito foi levado para a delegacia da Polícia Legislativa Federal. Ele deve responder pelo crime de porte ilegal de munição, que prevê pena de 2 a 4 anos e pagamento de multa.