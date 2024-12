O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-Ac) divulgou um portaria no Diário Oficial do Estado, publicada nesta terça-feira (10), informando que aqueles que não realizarem a atualização cadastral podem ter seus salários bloqueados.

“ NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a regularizar suas pendências até o dia 27 DE DEZEMBRO DE 2024, junto à Divisão de Gestão de Pessoas do Instituto de Administração Penitenciária, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no art. 4º e 9º do referido Decreto” diz trecho da publicação.

Em caso de bloqueio, os vencimentos relativos ao mês de dezembro serão repassados para o mês de janeiro de 2025. Confira abaixo a lista completa com todos os nomes: