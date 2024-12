Sistema OCB e Ufac debatem funcionamento do Observatório do Cooperativismo

Em reunião com a pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Acre (Ufac) nesta quinta-feira (12), o presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, discutiu os ajustes finais para a implantação do Observatório do Cooperativismo, Economia Popular e Solidária no Acre. Na ocasião, estiveram presentes o Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula, o Diretor de Ações de Extensão, Gilvan Martins e a Professora Associada no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Ufac e Doutora em Ciências, Luci Teston. O programa, que visa fomentar o cooperativismo no âmbito acadêmico, tem lançamento previsto para janeiro de 2025.

A iniciativa, idealizada pelo Sistema OCB, visa estabelecer um espaço institucional de articulação participativa, dialógica e democrática, focado no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação na área do cooperativismo. Durante o ano de 2024, foram realizadas diversas reuniões para discutir a estruturação do Observatório. No encontro mais recente, foram definidos os últimos ajustes no regulamento e o processo de formalização através de um programa de extensão da Ufac.

O Observatório visa envolver uma ampla rede de instituições e organizações, abrangendo desde a sociedade civil até órgãos governamentais, associações e outras entidades ligadas ao cooperativismo. Dentro da universidade, a ideia é integrar pesquisadores e estudantes de diversas áreas do conhecimento, de forma a atender às múltiplas demandas do setor no estado e em organizações correlatas.

A implantação de observatórios em todos os estados do Brasil foi uma das metas discutidas na Assembleia Geral da OCB Nacional, realizada no início de 2024. Desde então, Valdemiro Rocha tem liderado os esforços no Acre para tornar essa missão uma realidade, com o apoio de parceiros acadêmicos e institucionais.

Com o apoio da Ufac e de diversas entidades parceiras, o Observatório do Cooperativismo promete ser uma ferramenta essencial para o fortalecimento e a expansão do cooperativismo no estado do Acre, promovendo uma articulação efetiva entre Universidade, sociedade civil e organizações governamentais.