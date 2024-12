Sobe para oito o número de mortos em queda de ponte entre TO e MA

O Corpo de Bombeiros do Tocantins confirmou mais duas mortes decorrentes do desabamento da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que ligava as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Os dois corpos foram localizados por mergulhadores na manhã desta quinta-feira (26/12). Com isso, nove pessoas seguem desaparecidas.

Segundo o órgão, as vítimas estavam a cerca de 35 metros de profundidade no Rio Tocantins. No local, ainda foram encontrados quatro veículos, sendo um caminhão, uma caminhonete e duas motocicletas.

“A partir de agora, os operadores traçam estratégias para realizar novos mergulhos para extrair os corpos, visto que um está na cabine de um dos veículos, e outro embaixo da caminhonete”, informou o Corpo de Bombeiros.