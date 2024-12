Sogra planejou morte de empresária para evitar divisão de bens, diz polícia

A morte da empresária Priscila Morgana Diniz, assassinada a tiros na Região Metropolitana de Porto Alegre em outubro, teria sido orquestrada pela sogra dela. É o que aponta a Polícia Civil. A mulher e outras duas pessoas foram indiciadas por feminicídio no inquérito policial remetido na quinta-feira (5/12) ao Judiciário. As informações são do portal g1.De acordo com a investigação, o assassinato teve motivação patrimonial — a sogra tinha interesse de evitar “eventual divisão do patrimônio do casal” em caso de separação. Isso indicaria que o casamento de Priscila estava prestes a terminar, segundo a Polícia.

Imagens de câmeras de segurança tornaram possível a identificação de outros dois suspeitos: o executor se Priscila, que era sobrinho de sua sogra, e o condutor do veículo, funcionário de uma pizzaria pertencente ao executor.

O marido da vítima e filho da indiciada, Jonas Diniz da Silva, esteve em prisão temporária, mas foi solto após decisão judicial. Ao Correio, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informou que a detenção foi revogada porque o suspeito prestou depoimento e colaborou com a investigação.

“A prisão temporária possui um prazo máximo duração, fixado em lei, o qual, no presente caso, se encerraria nos próximos dias. Além disso, a prisão temporária deve subsistir enquanto for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Assim, se a própria Autoridade policial, que possui o contato mais próximo com o crime e com eventuais envolvidos, pede a revogação da prisão, pressupõe-se que a liberdade do suspeito não representa prejuízo à investigação ou risco para segurança pública”, completou o órgão, em nota.

O Correio também tentou contato com Secretaria de Segurança do estado para buscar mais informações e o contato da defesa da sogra e de Jonas. A pasta orientou o contato com a Polícia Civil e a reportagem será atualizada em caso de resposta.

Detalhes do crime

Priscila foi baleada na nuca quando chegava para trabalhar no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, em 12 de outubro. Dois indivíduos em uma motocicleta abordaram a vítima no momento em que ela descia da própria moto.

Um dos criminosos sacou uma arma e tentou disparar pelo menos nove vezes contra a mulher, que foi atingida na cabeça. Ela foi levada ao hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Após os disparos, os criminosos levaram a moto da vítima, que foi encontrada no mesmo bairro do crime.