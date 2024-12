Stanley faz recall de 401 mil garrafas térmicas no Brasil por risco de queimaduras

A marca americana de artigos para bebidas Stanley anunciou um recall de garrafas térmicas no Brasil, após identificar que a tampa de determinados modelos pode se soltar inesperadamente, causando risco de queimaduras aos usuários.

À Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), a Stanley informou que, até o momento, foram registrados três incidentes desse tipo no Brasil. Entre 2016 e 2023, foram vendidas no país mais de 401 mil unidades de dois modelos de garrafas térmicas com defeito.

A alteração foi detectada em unidades comercializadas no Brasil, totalizando 290.125 canecas Switchback Travel e 111.086 canecas Trigger Action. Esses produtos, de várias cores (branco, preto e verde) e tamanhos (12 oz, 16 oz e 20 oz), possuem tampas de polipropileno e foram distribuídos em todas as regiões do país.

Os modelos envolvidos no recall são o Switchback e o Trigger Action (códigos de modelo 20-01436 e 20-02824), fabricados entre maio de 2016 e 2023.

De acordo com Senacon, Stanley afirmou que o defeito não resultou em nenhum incidente grave. “A empresa ressaltou que está tomando as medidas necessárias para resolver a situação, cumprindo as exigências legais e garantindo a segurança do consumidor”, diz a secretaria, em nota.

A partir de agora, a Stanley será responsável pela troca dos produtos e a gestão do processo deverá ser comunicada pela própria empresa. A Senacon monitorará o processo, assegurando que todas as obrigações legais sejam cumpridas e que a segurança dos consumidores seja garantida.

A Stanley solicita que os consumidores que tenham produtos desses modelos solicitem a sua nova tampa por meio do telefone 0800-0213278 (Segunda a Sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados nacionais), email [email protected] ou site www.stanley1913.com.br, na seção garantia vitalícia. Esta substituição não terá qualquer custo ao consumidor.

“Alertamos que a utilização do produto com a tampa original pode oferecer riscos à saúde do consumidor. Por isso, recomendamos que os consumidores se abstenham imediatamente de utilizar os produtos especificados acima com suas tampas originais, as quais devem ser descartadas”, afirmou a empresa americana no aviso de risco encaminhado à Senacon.

Em 12 de dezembro, a marca americana anunciou o recolhimento de 2,6 milhões de canecas de viagem nos EUA, depois que dezenas de usuários se queimaram com líquido quente. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA emitiu o recall dos modelos Switchback e Trigger Action da Stanley, citando roscas de tampa que encolhem devido ao calor ou ao uso. O órgão americano informou que a Stanley recebeu 91 reclamações em todo o mundo por esse motivo e que foram registrados 38 feridos.

O recall nos Estados Unidos provocou o Procon-SP a notificar, na última segunda-feira (16), a empresa americana. A empresa tem até esta sexta-feira (20) para responder ao Procon-SP.

Uma garrafa modelo “Trigger Action Travel Mugs” está à venda por R$ 104 no site oficial da marca no Brasil. Já um item do modelo “Switchback” não está disponível no site oficial, mas é vendido na Amazon por R$ 235.