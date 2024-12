Substituto de Gabigol? Compare características e números de Róger Guedes, alvo do Flamengo para ataque

Em meio à eleição de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, a nova diretoria do Flamengo, que será empossada no dia 18 de dezembro, já estuda nomes para repor à altura o fim do ciclo de Gabigol. Um dos alvos é o ex-Corinthians Róger Guedes, que está no Al-Rayyan, do Catar, desde o ano passado.