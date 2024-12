Suspeitos de assassinar ex-ator mirim são mortos em confronto com a PM na Bahia

Dois suspeitos de envolvimento na morte do ex-ator mirim João Rebello foram mortos na manhã desta segunda-feira (20), durante confronto com a Polícia Militar da Bahia em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro.

Segundo a PM, uma guarnição fazia rondas pelo bairro Alto do Vilas, quando vários homens armados efetuaram disparos contra os agentes e se refugiaram em um imóvel, onde os dois homens foram atingidos.

Após os disparos, os militares encontraram dois homens caídos ao solo com duas armas de fogo. ‘De imediato, os indivíduos foram socorridos para uma unidade de saúde da região, onde foi confirmado óbito’, informou a PM em nota.

No local foram encontrados duas pistolas calibre 380, 24 gramas de crack, 88 gramas de cocaína, 580 gramas de “skank”, um veículo, duas balanças de precisão e várias embalagens para acondicionamento de drogas.

Na delegacia da região, local do registro da ocorrência, os policiais confirmaram que os envolvidos mortos no confronto estão ligados a envolvimento com organização criminosa e suspeitos na participação do homicídio do DJ João Rabello em Trancoso, no dia 24 de outubro.

Segundo a Polícia Civil da Bahia os suspeitos são Anderson Nascimento Sena, de 30 anos e Marcos Santos Brito, de 27 anos.

‘Um terceiro suspeito de participação no assassinato do ator, se apresentou logo após o crime na 3ª Delegacia Territorial de Trancoso. Com mandado de prisão preventiva decretado, ele foi ouvido e preso, permanecendo custodiado à disposição da Justiça’, informou a PC em nota.