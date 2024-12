System Of A Down no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quinta (19)

A venda geral dos ingressos para os shows do System Of A Down no Brasil abre nesta quinta-feira (19), às 12h. Somente estão elegíveis os fãs que receberam um código de acesso enviado pela banda após se inscreverem no site do conjunto norte-americano.

O grupo dono de sucessos como “Chop Suey” e “Toxicity” se apresentará nas cidades de Curitiba (Couto Pereira), Rio de Janeiro (Engenhão) e São Paulo (Allianz Parque) nos dias 6, 8 e 10 de maio de 2025, respectivamente. A turnê “Wake Up!” também passará por outros quatro países da região: Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

As entradas estão disponíveis tanto no site oficial da Eventim, quanto nas bilheterias físicas. Os ingressos vão de R$ 197,50 (meia-entrada da arquibancada em Curitiba) a R$ 1.095 (inteira da pista premium em qualquer uma das cidades).

A última vinda do System Of A Down ao Brasil foi em 2015, quando eles trouxeram a “Wake Up the Souls Tour”. O primeiro show no Rock in Rio, numa noite que teve ainda nomes como Queens Of The Stone Age e Hollywood Vampire (do ator Johnny Depp); a segunda foi na Arena Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Dessa vez, eles trarão a turnê “Wake Up!”, que também já tem seis datas marcadas para o mês de agosto na América do Norte: duas em East Rutherford (Nova Jersey), duas em Chicago (Illinois) e duas em Toronto (Canadá).