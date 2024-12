Tamagotchi, laptop da Xuxa e mais: 7 eletrônicos nostálgicos e icônicos

As TVs de tubo, que também eram conhecidas como CRT por conta da tecnologia utilizada, perderam espaço no início dos anos 2000 com a chegada de televisores com tecnologia LCD (display de cristal líquido). O termo “tubo” se referia ao formato da parte interna, contando com um canhão de elétrons que disparava raios sobre uma tela de fósforo para formar as imagens.